SERIEAAR
الجولة القادمة Genoa – Fiorentina 2.32 Inter – Parma 1.15 Napoli – Frosinone 1.47 Como – AS Roma 2.52 Lazio – Monza 1.60 Lecce – Bologna 1.95 Sassuolo – AC Milan 1.82 Cagliari – Juventus 1.57 Atalanta – Venezia 1.62 Torino – Udinese 2.37

Serie A · 2026 · الجولة 6

مركز مباريات الدوري الإيطالي

المباريات والسياق ومقارنة الأسواق من الدرجة الأولى الإيطالية.

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Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como المركز 8 · 10 نقطة
AS Roma المركز 1 · 13 نقطة
فوز Como
38%
تعادل
26%
فوز AS Roma
36%
1 · Como2.52 X · تعادل3.65 2 · AS Roma2.65 أكثر من 2.51.62 أقل من 2.52.35
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Genoa19
Fiorentina17
29%30%41%
3.253.202.32
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Inter2
Parma15
83%12%5%
1.158.0017.50
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Napoli9
Frosinone6
65%20%15%
1.474.706.50
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Como8
AS Roma1
38%26%36%
2.523.652.65
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Lazio3
Monza16
60%24%16%
1.604.005.80
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Lecce12
Bologna18
23%28%49%
4.053.401.95
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Sassuolo10
AC Milan5
22%26%52%
4.403.651.82
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Cagliari4
Juventus7
15%24%61%
6.303.901.57
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Atalanta11
Venezia20
59%23%18%
1.624.105.20
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Torino14
Udinese13
40%29%31%
2.373.303.10
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من قسم التوقعات

احتمالنا مقابل سعر الشريك، مع التحليل الكامل

كل التوقعات
Wieczysta Kraków v Wisla Plock Wisla Plock +0.25

Wisla Plock: 12 هدفًا مسجلاً و5 مستقبَلاً في آخر خمس مباريات

تقديرنا54%
الضمني37.7

+16.3 نقاط أفضلية

2.65راهن لدى الشريك
Swansea v Norwich أكثر من 2.75 أهداف

معدلا التهديف في البطولة والمواجهات المباشرة فوق خط 2.75

تقديرنا56%
الضمني51.3

+4.7 نقاط أفضلية

1.95راهن لدى الشريك
Malaga v Espanyol فوز Espanyol

غياب مسجلي Malaga الأخيرين الاثنين

تقديرنا41%
الضمني36.4

+4.6 نقاط أفضلية

2.75راهن لدى الشريك

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الترتيب · Serie A

جدول الترتيب الكامل
1 AS Roma
+11 13
2 Inter
+7 13
3 Lazio
+5 13
4 Cagliari
+3 12
5 AC Milan
+6 11
6 Frosinone
+5 10
7 Juventus
+4 10
8 Como
+3 10

الهدافون

الهدافون
Donyell Malen AS Roma · 5 المشاركات
6
Antonio Raimondo Frosinone · 5 المشاركات
4
Lautaro Martínez Inter · 4 المشاركات
4
Gustavo Varela Monza · 4 المشاركات
4
Vasilije Adžić Sassuolo · 5 المشاركات
3
Giorgi Kvernadze Frosinone · 5 المشاركات
3

تذكرة المرشحين

فوز Inter 1.15
فوز Napoli 1.47
فوز Juventus 1.57
السعر المجمّع · 3 مباريات2.65
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مجمّعة من أقل أسعار الجولة، وليست توصية. إعلان · +18 · العب بمسؤولية

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