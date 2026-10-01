مباراة الجولة · الجولة 6Stadio Giuseppe Sinigaglia
فوز Como
38%
تعادل
26%
فوز AS Roma
36%
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Serie A · 2026 · الجولة 6
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مباراة الجولة · الجولة 6Stadio Giuseppe Sinigaglia
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Wisla Plock: 12 هدفًا مسجلاً و5 مستقبَلاً في آخر خمس مباريات
+16.3 نقاط أفضلية
معدلا التهديف في البطولة والمواجهات المباشرة فوق خط 2.75
+4.7 نقاط أفضلية
غياب مسجلي Malaga الأخيرين الاثنين
+4.6 نقاط أفضلية
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|1
|AS Roma
|+11
|13
|2
|Inter
|+7
|13
|3
|Lazio
|+5
|13
|4
|Cagliari
|+3
|12
|5
|AC Milan
|+6
|11
|6
|Frosinone
|+5
|10
|7
|Juventus
|+4
|10
|8
|Como
|+3
|10
مجمّعة من أقل أسعار الجولة، وليست توصية. إعلان · +18 · العب بمسؤولية